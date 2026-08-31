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Самозапрет против букмекеров: как вытащить лудоманов из игровой зависимости

Самозапрет против букмекеров: как вытащить лудоманов из игровой зависимости

Артем Геодакян/ТАСС На "Госуслугах" теперь можно будет сказать "стоп" азарту – установить самозапрет на участие в играх.

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