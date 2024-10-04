СМП РСКГ: Суперфинал сезона на трассе «Крепость Грозная»СМП РСКГ4-6 октября в семи спринтерских гонках и 4-часовом марафоне AKHMAT Race на автодроме «Крепость Грозная» определятся чемпионы и обладатели Кубков России.
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