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Царьград

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Израильская армия атаковала позиции "Хезболлах" в Южном Ливане

Израильская армия атаковала позиции "Хезболлах" в Южном Ливане

Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлах" возле Набатии в Южном Ливане. Действия стали ответом на запуск беспилотников в сторону израильских позиций в зоне безопасности.

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