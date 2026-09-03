Путин рассказал на ВЭФ о встрече с амурским тигром

Власти будут уделять особое внимание защите чувствительных экосистем Дальнего Востока и редких животных, таких как амурский тигр и дальневосточный леопард, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума.
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