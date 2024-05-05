Самое это предательство, и все поведение, каким оно сопровождалось, обнаруживают в Иуде непоколебимую ненависть к Христу.
Почему Иуда предал Христа?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Про ВСЕХ это - перебор. Экстремисты есть среди всех. Сионисты - это и есть еврейские экстремисты. С которыми вовсе не все знающие вопрос евреи согласны.
Ответить
10 час.
Александр Николаевич
Приметивен ваш "антилайк", поскольку именно с этого начались ВСЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ против ПРАВОСЛАВИЯ!!! Россия была, есть и будет ЩИТОМ! Только Россия сможет остановить антихристианство во всяком проявлении извращений и ПУБЛИЧНОГО богохульства!
Ответить
9 час.
В
Воробей
Не понял, что есть "антилайк" в данном случае. При чём тут крестовые походы?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии