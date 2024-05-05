Почему Иуда предал Христа?

В Воробей Про ВСЕХ это - перебор. Экстремисты есть среди всех. Сионисты - это и есть еврейские экстремисты. С которыми вовсе не все знающие вопрос евреи согласны.

Александр Николаевич Приметивен ваш "антилайк", поскольку именно с этого начались ВСЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ против ПРАВОСЛАВИЯ!!! Россия была, есть и будет ЩИТОМ! Только Россия сможет остановить антихристианство во всяком проявлении извращений и ПУБЛИЧНОГО богохульства!