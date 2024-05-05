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Почему Иуда предал Христа?

Почему Иуда предал Христа?

Самое это предательство, и все поведение, каким оно сопровождалось, обнаруживают в Иуде непоколебимую ненависть к Христу.

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Комментарии
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В
Воробей
Про ВСЕХ это - перебор. Экстремисты есть среди всех. Сионисты - это и есть еврейские экстремисты. С которыми вовсе не все знающие вопрос евреи согласны.
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10 час.
Александр Николаевич
Приметивен ваш &quot;антилайк&quot;, поскольку именно с этого начались ВСЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ против ПРАВОСЛАВИЯ!!! Россия была, есть и будет ЩИТОМ! Только Россия сможет остановить антихристианство во всяком проявлении извращений и ПУБЛИЧНОГО богохульства!
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9 час.
В
Воробей
Не понял, что есть &quot;антилайк&quot; в данном случае. При чём тут крестовые походы?
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5 час.

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