Царьград Коллаж Царьграда Пока русские подразделения идут на Запад, Азербайджан присматривается к тому, что остаётся от погибающей Украины и не стесняется пускать щупальца туда, где слабеет контроль занятой войной России.
"Гибель восточнославянского мира": Азербайджан готовится к победе в СВО
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Это хороший вопрос к Путину и его ставленникам во власти,от них зависит будущее страны,а при таком раскладе будущего нет.Готовиться тушить пожар надо заранее, а не когда он начнётся. Уже сейчас нужно подавлять деятельность протурецких организаций по всей территории России. Никаких турецких языка, культуры, помидоров. Захочется - приедем за ними в Турцию, посмотрим, послушаем, покушаем.
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10 час.
Семен Демин
Не брать, а отдавать.
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2 час.
Семен Демин
Когда-то в 2022 году после начала СВО Путин сказал, что он и русский, и лезгин, и якут, и чеченец, и тувинец и т. д. Президент не считает русских государствообразующей нацией. Для него все нации равны, но некоторые (не русские) все-таки равнее.
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2 час.
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