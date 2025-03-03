"Гибель восточнославянского мира": Азербайджан готовится к победе в СВО

Это хороший вопрос к Путину и его ставленникам во власти,от них зависит будущее страны,а при таком раскладе будущего нет.Готовиться тушить пожар надо заранее, а не когда он начнётся. Уже сейчас нужно подавлять деятельность протурецких организаций по всей территории России. Никаких турецких языка, культуры, помидоров. Захочется - приедем за ними в Турцию, посмотрим, послушаем, покушаем.

Семен Демин

Когда-то в 2022 году после начала СВО Путин сказал, что он и русский, и лезгин, и якут, и чеченец, и тувинец и т. д. Президент не считает русских государствообразующей нацией. Для него все нации равны, но некоторые (не русские) все-таки равнее.