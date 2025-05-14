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В Госдуме одобрили увеличение страховки по некоторым банковским вкладам

В Госдуме одобрили увеличение страховки по некоторым банковским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей суммы страхового возмещения по некоторым банковским вкладам в РФ.

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