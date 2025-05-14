В Госдуме одобрили увеличение страховки по некоторым банковским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей суммы страхового возмещения по некоторым банковским вкладам в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии