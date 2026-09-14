Заработавшего на мигрантах 63 млн рублей кубанского экс-полковника этапировали в Москву

По версии следствия, он получал "откаты" от фирмы, оказывавшей паспортно-визовые услуги мигрантам.Бывший заместитель начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю и ещё трое соучастников этапированы в Москву по делу о взятках в особо крупном размере.