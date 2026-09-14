Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 619 подписчиков

Заработавшего на мигрантах 63 млн рублей кубанского экс-полковника этапировали в Москву

Заработавшего на мигрантах 63 млн рублей кубанского экс-полковника этапировали в Москву

По версии следствия, он получал "откаты" от фирмы, оказывавшей паспортно-визовые услуги мигрантам.Бывший заместитель начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю и ещё трое соучастников этапированы в Москву по делу о взятках в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей
Андрей

Чем занимается внутренняя безопасность полицарни ФСБ шники, что обязаны их курировать? Где прокурорский надзор. Откуда у семьи ГУВД города может взяться 3 лярда? И сколько ещё осело у контролирующих/ крышующих? Их проверили? Если нет, то почему и когда?((