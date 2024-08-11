Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

Минувшей ночью, около 17:50 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно предотвратили попытку киевского режима совершить террористический акт с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на стратегических объектах на территории Российской Федерации.