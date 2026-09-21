Почему миллионы людей верят предсказаниям Ванги, хотя их невозможно проверить

Ванга стала символом пророчеств, а ее имя вспоминают после каждого крупного мирового события. Но как появилась эта легенда, почему ее слова получили такую популярность и что на самом деле известно о знаменитой ясновидящей?.
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