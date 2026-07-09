НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Выпускники с 70+ баллами ЕГЭ смогут претендовать на места в ведущих вузах России

Выпускники с 70+ баллами ЕГЭ смогут претендовать на места в ведущих вузах России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Выпускники, набравшие более 70 баллов на ЕГЭ, имеют хорошие шансы поступить в ведущие российские вузы на разные направления подготовки, сообщила «РИА Новости» заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии