Выпускники с 70+ баллами ЕГЭ смогут претендовать на места в ведущих вузах России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Выпускники, набравшие более 70 баллов на ЕГЭ, имеют хорошие шансы поступить в ведущие российские вузы на разные направления подготовки, сообщила «РИА Новости» заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им.
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