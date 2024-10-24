Потери Куртуа и Родриго дадут о себе знать.Первое класико сезона — встречаем битву «Барселоны» и «Реала»! А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.