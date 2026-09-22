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Царьград

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Дмитрий Дюжев усмотрел в «Человеке-пауке» психотропную угрозу

Дмитрий Дюжев усмотрел в «Человеке-пауке» психотропную угрозу

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что в блокбастере Marvel «Человек-паук» содержатся элементы «психотропного оружия», убеждающие зрителей, что окружающие люди могут быть агентами России.

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