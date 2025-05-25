Для езды в тумане, ночью и плохой видимости: разработан тепловизор «Взгляд»

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) разработал новую тепловизионную систему «Взгляд». Она помогает водителям управлять техникой в условиях плохой видимости – ночью, в тумане или даже когда лобовое стекло закрыто броней.
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