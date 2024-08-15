Взрыв китайской ракеты "Чанчжэн-6А" породил одно из крупнейших облаков мусора

Китай в очередной раз закрепил статус рекордсмена по производству космического мусора. В начале августа он начал развертывать собственный аналог Starlink - группировку "Цяньфань", в которой будет насчитываться более 10 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии