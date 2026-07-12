Мощный циклон вызвал перебои с электричеством в семи регионах России

Крупный циклон принесший ливни, град и порывистый ветер до 25 м/с вызвал перебои с электроэнергией в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах, 12 июля сообщили в пресс-службе группы «Россети».
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