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Мощный циклон вызвал перебои с электричеством в семи регионах России

Мощный циклон вызвал перебои с электричеством в семи регионах России

Крупный циклон принесший ливни, град и порывистый ветер до 25 м/с вызвал перебои с электроэнергией в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах, 12 июля сообщили в пресс-службе группы «Россети».

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