Аккумулятор в порядке, а значок АКБ не гаснет? Вот что надо проверить

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6 Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 250 000 км Как-то раз завожу автомобиль – а на щитке приборов не гаснет значок аккумуляторной батареи.