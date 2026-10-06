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Тульские новости

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Бибиков стал первым зампредом правительства Тульской области

Бибиков стал первым зампредом правительства Тульской области

Ранее Александр Бибиков курировал транспорт, дорожное хозяйство, правовое обеспечение и антикоррупционную деятельность региона.

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