Сочинские помойки облюбовали огромные американские тараканы

В Сочи на помойках начали находить больших тараканов. Видео на эту тему расходятся по сети Интернет. В центре города насекомые размером с палец вылезали из канализационных люков, рядом с мусорными контейнерами и появлялись на плитах.
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