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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стали известны первые мероприятия, которые пройдут в День города 2025 в Барнауле

Стали известны первые мероприятия, которые пройдут в День города 2025 в Барнауле

На выставку "Барнаул туристский" и фестиваль национальных культур власти города собираются потратить более 4 млн рублей В День города в 2025 году в Барнауле собираются провести традиционную ярмарку-выставку "Барнаул туристский" и фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

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