Стали известны первые мероприятия, которые пройдут в День города 2025 в Барнауле

На выставку "Барнаул туристский" и фестиваль национальных культур власти города собираются потратить более 4 млн рублей В День города в 2025 году в Барнауле собираются провести традиционную ярмарку-выставку "Барнаул туристский" и фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".