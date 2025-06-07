Какова судьба живописи в эпоху нейросетей? Искусство против алгоритмов

Современный мир переживает эпоху стремительных изменений, вызванных развитием технологий. Одной из самых значительных революций последних лет стало появление нейросетей, которые способны создавать изображения, музыку и даже тексты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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