USS Ronald Reagan Короткая память вьетнамской элиты Вьетнам уже не первый год в роли арены противостояния Соединенных Штатов и Китая.
Битва за Ханой: Россия не дождется благодарности от Вьетнама
Комментарии
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ВФ
Владимир Фурман
Проститутки узкорылые. Мало их пиндосы мочили.
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3 час.
ВС
Василий Садайло
А чего вы хотели если Россия в девяностых кинула и Вьетнам и Кубу. Так что претензии к алкашам Ельцину и Гайдару. Тогда у нас любовь была с Западом, а сейчас последствия этой любви. Не надо всё перекладывать с больной головы на здоровую.
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2 час.
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