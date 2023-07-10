Битва за Ханой: Россия не дождется благодарности от Вьетнама

ВС

Василий Садайло

А чего вы хотели если Россия в девяностых кинула и Вьетнам и Кубу. Так что претензии к алкашам Ельцину и Гайдару. Тогда у нас любовь была с Западом, а сейчас последствия этой любви. Не надо всё перекладывать с больной головы на здоровую.