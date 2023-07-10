БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sozopolpiter воробьев
    неее, братцы, заигрались мы с пиндопидоролиберастами. их калечить надо и не лечить. тут тебе и наказание, и профилакт...Избиение либерало...
  • Михаил Волхонов
    Призывать их на войну сами сбегут.ШАБЛОН НОВОГО БУН...
  • Юрий Кушнарев
    очень похоже на нынешнюю ситуацию - тоже какая ни попадя шваль обманывает наше доверчивое руководствоО Пражской весне ...

Битва за Ханой: Россия не дождется благодарности от Вьетнама

Битва за Ханой: Россия не дождется благодарности от Вьетнама

USS Ronald Reagan Короткая память вьетнамской элиты Вьетнам уже не первый год в роли арены противостояния Соединенных Штатов и Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВФ
Владимир Фурман
Проститутки узкорылые. Мало их пиндосы мочили.
Ответить
3 час.
ВС
Василий Садайло
А чего вы хотели если Россия в девяностых кинула и Вьетнам и Кубу. Так что претензии к алкашам Ельцину и Гайдару. Тогда у нас любовь была с Западом, а сейчас последствия этой любви. Не надо всё перекладывать с больной головы на здоровую.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх