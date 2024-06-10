Повышение пенсий с 1 июля: кому ждать прибавку и на сколько

С 1 июля 2024 года вступит в силу целый ряд нововведений для пенсионеров. Кому повысят выплаты и на сколько С 1 июля 2024 года всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет июне или получившим первую группу инвалидности, в беззаявительном порядке повысят пенсию на 8 тысяч 134 рубля.