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Повышение пенсий с 1 июля: кому ждать прибавку и на сколько

Повышение пенсий с 1 июля: кому ждать прибавку и на сколько

С 1 июля 2024 года вступит в силу целый ряд нововведений для пенсионеров. Кому повысят выплаты и на сколько С 1 июля 2024 года всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет июне или получившим первую группу инвалидности, в беззаявительном порядке повысят пенсию на 8 тысяч 134 рубля.

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