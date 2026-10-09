Трамп заявил о договорённостях с Путиным по поставкам дизтоплива

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского президента, стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на рынки США и других стран.
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