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Ивановская прокуратура помогла пенсионерке вернуть почти 500 тысяч за лекарства

Ивановская прокуратура помогла пенсионерке вернуть почти 500 тысяч за лекарства

Прокуратура Советского района Иванова провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на проблемы с льготным лекарством.

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