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Царьград

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Двое иностранцев прибыли в Челябинскую область для совершения преступлений

Двое иностранцев прибыли в Челябинскую область для совершения преступлений

О судьбе мигрантов, желавших заработать на жизнях и здоровье южноуральцев, рассказали в полицию.Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность преступной группы.

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