Двое иностранцев прибыли в Челябинскую область для совершения преступлений

О судьбе мигрантов, желавших заработать на жизнях и здоровье южноуральцев, рассказали в полицию.Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность преступной группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии