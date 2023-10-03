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Канада разругалась с Индией до высылки 41 дипломата

Канада разругалась с Индией до высылки 41 дипломата

Индия и Канада обменялись высылкой дипломатов.Индия капитально обиделась на канадцев. Официально Нью-Дели пока ничего не объявлял, но, по данным газеты Financial Times, Индия потребовала от Канады вывезти из страны 41 канадского дипломата.

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