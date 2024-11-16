Все пойдет по плану, дрим-тим Трампа и РОСТКИ растут второй год: обзор событий недели

Рустам Минниханов принял участие в заседании Правительства РФ и встретился с главой «Газпрома», Дональд Трамп начал формировать свою администрацию, в Казани состоялись II форум «РОСТКИ» и строительный форум «РЕБУС», в Альметьевском районе сменился глава администрации: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.