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Названы шесть продуктов с «защитным эффектом» от рака толстой кишки

Названы шесть продуктов с «защитным эффектом» от рака толстой кишки

Какие продукты снижают риск развития рака толстой кишки, рассказал врач-нутриолог Игорь Строков. Специалист выделил шесть продуктов с защитным эффектом.

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