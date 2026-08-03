Страна заходящего солнца

История с падением, а потом и укреплением иены, т.е. героическим ее спасением, интересна прежде всего потому, что: - Показывает переплетенность мировой финсистемы;- Значение азиатских рынков для мира;- Подчиненность Японии США;- И как США создает, потом за счет других решает и будет решать проблемы.