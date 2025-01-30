На Маршалловых островах откроется первый национальный морской заповедник

Президент Маршалловых островов, расположенных в западной части Тихого океана, объявила о создании на архипелаге первого национального морского заповедника, который по своим размерам будет превосходить Швейцарию.
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