ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Лолита Милявская в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что музыкальный продюсер и заслуженный артист России Виктор Дробыш во время записи песни "Оказалось жить" лупил ее по спине, чтобы помочь прочувствовать ритм.