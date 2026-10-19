ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Лолита Милявская в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что музыкальный продюсер и заслуженный артист России Виктор Дробыш во время записи песни "Оказалось жить" лупил ее по спине, чтобы помочь прочувствовать ритм.
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