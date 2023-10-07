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Рассекречены новые подробности о седане Geely Emgrand для России

Рассекречены новые подробности о седане Geely Emgrand для России

Geely Emgrand — среднеразмерный седан с габаритами 4638х1822х1460 мм. На российском рынке его прочат в соперники LADA Vesta, но «китаец» заметно длиннее — отечественная четырехдверка насчитывает в длину лишь 4410 мм.

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