В Республике Крым начался прием предварительных заявок от собственников индивидуальных жилых домов на участие в программе по установке гибридных энергокомплексов (солнечных панелей и аккумуляторов).
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