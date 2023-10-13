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Родителей разгромивших детскую площадку подростков привлекли к ответственности во Владивостоке

Родителей разгромивших детскую площадку подростков привлекли к ответственности во Владивостоке

Во Владивостоке к адинистративной ответственности привлекли родителей несовершеннолетних, повредивших конструкции на детской площадке, сообщает PRIMRPESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

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