Слабительное и апельсины сильно подорожали в августе

Новосибирскстат опубликовал индекс потребительских цен на отдельные товары и услуги. В частности, в августе 2024 года по отношению к предыдущему месяцу сильно выросли цены среди продовольственных товаров на апельсины (118,2 %), овощные консервы для детского питания (106,4 %) и жевательную резинку (105,4 %).