ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» приглашает на работу вахтовым методом 🔸 Электромонтажников: зарплата 150 000 руб.
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ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» приглашает на работу вахтовым методом 🔸 Электромонтажников: зарплата 150 000 руб.