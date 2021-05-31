Вот вам обязательная вакцинация!

Тем временем в Италии: В нарушение всех положений Конституции Италии, Хартии прав человека европейских наций, Хартии ООН по правам человека, а также всех медицинских, научных и религиозных моральных норм Санитарная диктатура одобрила преобразование в закон Административный Указ правительства Марио Драги.
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