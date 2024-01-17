Решение эстонского парламента о сносе советских памятников

Рийгикогу (парламент) Эстонии отклонил инициированный фракцией Консервативной народной партии законопроект по немедленному сносу всех "красных памятников", установленных при советской власти, в том числе памятника советским воинам в Таллине, известного как "Бронзовый солдат".
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