Решение эстонского парламента о сносе советских памятников

Рийгикогу (парламент) Эстонии отклонил инициированный фракцией Консервативной народной партии законопроект по немедленному сносу всех "красных памятников", установленных при советской власти, в том числе памятника советским воинам в Таллине, известного как "Бронзовый солдат".