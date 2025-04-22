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Похороны папы римского Франциска, вероятнее всего, пройдут 26 апреля

Похороны папы римского Франциска, вероятнее всего, пройдут 26 апреля, сообщают итальянские СМИ. Согласно действующим правилам, церемония должна пройти в промежуток с четвертого по шестой день после смерти понтифика, передает «Интерфакс».

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