Похороны папы римского Франциска, вероятнее всего, пройдут 26 апреля, сообщают итальянские СМИ. Согласно действующим правилам, церемония должна пройти в промежуток с четвертого по шестой день после смерти понтифика, передает «Интерфакс».
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