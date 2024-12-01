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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Возвращались от авторитета из 90-х: как задержали кортеж бандитов в Екатеринбурге

Предполагаемые участники этнической группировки «Султановские», которых силовики остановили 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, возвращались от известного по 90-м авторитета Бормана (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»).

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