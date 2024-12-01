Возвращались от авторитета из 90-х: как задержали кортеж бандитов в Екатеринбурге

Предполагаемые участники этнической группировки «Султановские», которых силовики остановили 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, возвращались от известного по 90-м авторитета Бормана (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»).
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