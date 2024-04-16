Глава МАГАТЭ Гросси собирает приехать в Россию и Украину в ближайшее время

Это необходимо для того, чтобы сохранять контакты с обеими сторонами для охраны Запорожской АЭС.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил журналистам о том, что планирует приехать в Россию и на Украину в ближайшее время.
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