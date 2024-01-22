В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры

В Ленобласти введен режим повышенной готовности, сообщило правительство региона в телеграм-канале. Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии