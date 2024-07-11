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Канада выделит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Канада выделит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Власти Канады выделят 500 млн своих долларов или 367 млн долларов США на военную помощь Украине. Также Оттава намерена взять на себя часть обязательств по подготовке украинских пилотов, пишет National Post.

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