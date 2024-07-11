Канада выделит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Власти Канады выделят 500 млн своих долларов или 367 млн долларов США на военную помощь Украине. Также Оттава намерена взять на себя часть обязательств по подготовке украинских пилотов, пишет National Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии