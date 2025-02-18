Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Разработчик робототехники ARS Smart Robotics намерен привлечь 250 млн рублей в рамках pre-IPO

Разработчик робототехники ARS Smart Robotics намерен привлечь 250 млн рублей в рамках pre-IPO

Российский разработчик робототехники и систем автоматизации ARS Smart Robotics намерен провести раунд pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк инвестиции», который пройдет с 17 февраля по 28 марта 2025 года, пишут «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх