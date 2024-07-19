В Белом доме осознают, что Индия не будет разрывать отношения с РФ

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев В Вашингтоне понимают, что Индия не будет разрывать отношения с РФ, но намерены продолжать обсуждать эту тему с Нью-Дели, заявил 19 июля советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.