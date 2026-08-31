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Татар-информ

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В Татарстане завершился всероссийский туристический маршрут «Тур для СВОих»

В Татарстане завершился всероссийский туристический маршрут «Тур для СВОих»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» IV Всероссийский социальный туристический маршрут «Тур для СВОих» и Межконфессиональный культурно-патриотический форум «ЧАС ИСПЫТАНИЙ: Тыл – наш фронт!» завершились в Татарстане.

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