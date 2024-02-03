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В Великобритании привлекать молодёжь к военной службе будут грязными уловками

В Великобритании привлекать молодёжь к военной службе будут грязными уловками

Британское минобороны предложило организовать для молодёжи, получившей среднее образование, специальные занятия по ознакомлению с азами военной службы, однако местные журналисты опасаются, что после прохождения такого курса вчерашние школьники будут считаться военнослужащими, из-за чего их смогут в случае серьёзного кризиса призвать в ряды армии, передаёт Redacted.

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