В Великобритании привлекать молодёжь к военной службе будут грязными уловками

Британское минобороны предложило организовать для молодёжи, получившей среднее образование, специальные занятия по ознакомлению с азами военной службы, однако местные журналисты опасаются, что после прохождения такого курса вчерашние школьники будут считаться военнослужащими, из-за чего их смогут в случае серьёзного кризиса призвать в ряды армии, передаёт Redacted.