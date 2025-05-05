«Сама выбрала, не ной»: основные проявления инфантилизма в российских парах

Инфантилизм в отношениях давно укоренился у российских пар. Женщина периодически воспринимается как партнер, готовый справиться с любыми задачами, в то время как мужчина не особо задумывается о другой динамике и занимает пассивную позицию.
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