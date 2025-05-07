Аэропорты Ямала работают со сбоями в расписании

На Ямале продолжаются задержки рейсов, связанные с ограничениями, введенными ранее в аэропортах России, Как сообщает в своем тг-канале авиакомпания «Ямал», вводом временных отключений 7 мая на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах связи Москвы задержаны на вылете рейсов из/в города ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии